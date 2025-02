Sobe para 14 o número de mortos nas inundações nos Estados Unidos

Subiu para 14 o número de mortos nas inundações que atingiram os estados da Geórgia e Kentucky, nos Estados Unidos, no último sábado (15). Com ruas e estradas alagadas, carros foram arrastados pela enxurrada, hospitais tiveram que ser fechados e pacientes transferidos às pressas. Cerca de 39 mil locais continuam sem energia elétrica no Kentucky , o mais afetado pela tempestade.