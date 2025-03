SpaceX, de Elon Musk, lança mais um foguete com sucesso nesta segunda (3)

A companhia aeroespacial SpaceX conseguiu mais um lançamento de sucesso nesta segunda-feira (3). O foguete Falcon 9 foi enviado ao espaço com uma carga de 21 satélites de transmissão de internet da Starlink. A aeronave partiu do cabo Canaveral, na Flórida (EUA), e a missão foi um sucesso. O envio do foguete compõe uma lista de lançamentos com sucesso realizados pela empresa do milionário Elon Musk.