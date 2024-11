Vídeo: manifestantes incendeiam sede do partido da ex-primeira-ministra de Bangladesh Protestantes são contra a liderança de Sheikh Hasina, que esteve no poder por 15 anos e fugiu do país em agosto

Mundo Record News|Do R7 01/11/2024 - 11h37 (Atualizado em 01/11/2024 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share