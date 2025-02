Vulcão Kilauea entra novamente em erupção no Havaí, nos Estados Unidos

O vulcão Kilauea entrou em erupção na manhã desta terça-feira (11), no Havaí, nos Estados Unidos . Considerado um dos vulcões mais ativos do mundo, o Kilauea tem apresentado erupções frequentes nos últimos dois meses. O fenômeno acontece no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí e não oferece riscos, já que fica longe da população. O observatório vulcânico da ilha informou que esta é a nona erupção desde o fim de dezembro de 2024 .