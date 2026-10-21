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Como observar a chuva de meteoros do cometa Halley?

Espetáculo de estrelas cadentes será mais intenso entre a noite de quarta-feira (21) e a madrugada de quinta (22)

News das 10|Do R7

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A chuva de meteoros conhecida como Oriônidas terá seu pico nesta semana e poderá ser observada em todo o Brasil.

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