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Lixo é transformado em combustível para máquinas agrícolas

Agricultor usa pneus velhos, sacolas plásticas e óleo usado como matéria-prima

News das 10|Do R7

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Na Bolívia, um agricultor encontrou uma forma de reduzir os custos do campo e dar novo destino ao lixo.

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