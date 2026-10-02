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Vladimir Putin ameaça usar armas nucleares contra Otan

Presidente reforçou alerta sobre aumento de exercícios militares próximos ao território russo

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou sobre a possibilidade de utilizar todos os tipos de armas caso ocorra um ataque direto contra o território russo.

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