Casos de reações a assaltos em São Paulo acendem alerta das forças de segurança

Nos últimos dias, diversas reações a assaltos em São Paulo chamaram a atenção e acenderam o alerta das autoridades. Na região da Avenida Paulista, a jovem Vitória Perrone, de 21 anos, reagiu a uma tentativa de roubo de celular por um ciclista. A atriz e praticante de artes marciais recuperou o aparelho enfrentando o criminoso em luta corporal, ficando apenas com escoriações.



Em outro incidente, o motorista de aplicativo Adriano perseguiu um ladrão após ser roubado. Após colidir com a moto do assaltante, ele foi baleado duas vezes, na perna e no braço. Já em um terceiro caso, o professor Mário Eugênio Longato, de 66 anos, foi morto ao reagir a um assalto — o que ocasionou a prisão de Tiago Alexandre Reis da Silva e de um adolescente.



Apesar de as vítimas terem saído com vida em alguns casos, especialistas recomendam não reagir impulsivamente a crimes para evitar consequências fatais. Dentre as recomendações estão manter a calma e entregar bens materiais a criminosos armados. Mesmo abrindo mão do bem, a atitude pode preservar a vida da vítima em situações de risco.



