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Vídeo: peladão agride recepcionistas após ser proibido de fumar em hotel

Homem foi levado à delegacia, não sem antes tentar bater nos policiais

News das 19h|Do R7

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Um homem pelado agrediu recepcionistas de um hotel neste domingo (10), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, após ser proibido de fumar no saguão. Ele sofreu ferimentos no rosto e recebeu atendimento médico, enquanto a funcionária foi atingida com um soco no ombro. A Polícia Militar foi chamada e também recebida pelo homem de forma agressiva. Em seguida, ele foi levado à delegacia que investiga o caso.

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