Vídeo: peladão agride recepcionistas após ser proibido de fumar em hotel

Um homem pelado agrediu recepcionistas de um hotel neste domingo (10), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul , após ser proibido de fumar no saguão. Ele sofreu ferimentos no rosto e recebeu atendimento médico, enquanto a funcionária foi atingida com um soco no ombro. A Polícia Militar foi chamada e também recebida pelo homem de forma agressiva. Em seguida, ele foi levado à delegacia que investiga o caso.



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