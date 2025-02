Criminosos se apropriam de site de loja de peças automotivas e lucram R$ 6 milhões com golpes

Estelionatários foram desmascarados após se apropriarem do nome e do site de uma tradicional loja de peças para carros, na cidade de Carapicuíba (SP) para aplicar golpes . Os criminosos anunciavam produtos com descontos de até 60% para atrair as vítimas.



Durante a investigação, a polícia descobriu que a quadrilha operava em três frentes: um núcleo operacional, responsável pelo contato com os clientes; um núcleo de suporte, encarregado de manter o site no ar; e um núcleo financeiro, que recebia os valores obtidos com as fraudes.



O grupo lucrou cerca de R$ 6 milhões com as vendas falsas. Até o momento, três pessoas foram presas, entre elas Weverson Ferreira da Cruz, apontado como chefe da organização criminosa, e sua ex-namorada, Kathleen Cassiana da Silva.