Jovem é acusado de se passar por estudante de medicina e empresário para aplicar golpes em mulher

Mateus Machado, de 26 anos, é suspeito de aplicar golpes em mulheres , fingindo ser estudante de medicina e empresário com vários imóveis. Ele conquistava a confiança das vítimas ao afirmar que havia construído sua fortuna com investimentos em criptomoedas e herança familiar. Mas, na realidade, seu estilo de vida luxuoso era financiado por cartões clonados e transferências bancárias das parceiras.



