Jovem é acusado de se passar por estudante de medicina e empresário para aplicar golpes em mulher
Investigação aponta que o acusado usava histórias de sucesso financeiro para convencer vítimas a transferirem grandes quantias de dinheiro
Mateus Machado, de 26 anos, é suspeito de aplicar golpes em mulheres, fingindo ser estudante de medicina e empresário com vários imóveis. Ele conquistava a confiança das vítimas ao afirmar que havia construído sua fortuna com investimentos em criptomoedas e herança familiar. Mas, na realidade, seu estilo de vida luxuoso era financiado por cartões clonados e transferências bancárias das parceiras.
Entre as supostas vítimas está a arquiteta Carolina Dias Pessoa, que diz ter investido R$ 100 mil em ativos digitais por meio do parceiro. Entretanto, as moedas nunca existiram. Seis mulheres já denunciaram o esquema ao Ministério Público.
No último domingo, o jovem foi preso em Santos, no litoral paulista, após 14 horas de vigilância, quando foi localizado perto de um shopping, onde supostamente teria mais um encontro. Durante depoimento à imprensa, Machado negou ter cometido crimes e alegou estar endividado por conta de apostas esportivas.
