Vítimas de Antônio Teobaldo revelam como era o comportamento do médico durante as consultas

O médico Antônio Teobaldo Magalhães Andrade , de 68 anos, foi preso na Bahia no dia 14 de março, após ser condenado por estupro em segunda instância. Ele foi sentenciado a mais de 27 anos de prisão pelas acusações de abuso sexual , com penas decorrentes de dois casos distintos. Durante quatro décadas, Andrade acumulou uma série de denúncias. Foragido da Justiça, ele continuava ativo nas redes sociais.



A primeira condenação ocorreu em Joinville (SC), onde ele atuava como psiquiatra pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Em 2021, uma mulher que sofria de depressão e ansiedade havia sete anos procurou acompanhamento profissional e, ao ser atendida por Andrade , relatou estranheza com seu comportamento durante a consulta.



Entre 2018 e 2021, o médico foi alvo de 35 reclamações de pacientes, algumas relacionadas a comportamentos inadequados, incluindo conversas de cunho sexual e religioso durante as consultas. Ele também foi condenado por abusar de uma menina de 13 anos, em 2010, no interior baiano.