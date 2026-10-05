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Papelão com composto de orégano conserva morango

Pesquisadores brasileiros e franceses desenvolvem embalagem que ajuda a preservar a fruta

Record News Rural|Do R7

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Pesquisadores brasileiros e franceses desenvolveram uma tecnologia inovadora que utiliza um composto natural do orégano para aumentar a durabilidade dos morangos.

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