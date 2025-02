Análise: apesar do novo investimento, safra de 2025 ainda vai depender da infraestrutura atual

Em entrevista ao Jornal da Record News de quarta-feira (5), Edeon Vaz, diretor executivo do MPLMT (Movimento Pró-Logística de Mato Grosso), afirmou que, embora o governo federal tenha anunciado um investimento de R$ 7 bilhões para o escoamento da safra , a produção deste ano ainda dependerá da infraestrutura já existente.



O plano prevê melhorias em portos, rodovias, ferrovias e hidrovias. Entre as ações estão a ampliação do porto de Porto Velho, em Rondônia , e a construção de um terminal de cargas em Santarém, no Pará. Entretanto, segundo Vaz, os impactos dessas obras só serão sentidos a partir da safra de 2025.



Atualmente, o Brasil depende majoritariamente do transporte rodoviário para o escoamento da produção. "Temos poucas ferrovias e hidrovias em funcionamento, e esses anúncios não resolvem de imediato”, explicou. Em 2024, os principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil foram a soja, com 120 milhões de toneladas até novembro, e o milho, com 50 milhões de toneladas no mesmo período.