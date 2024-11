Brasileiro é preso na França com 2,6 kg de cocaína amarrados no corpo

Um brasileiro de 26 anos foi preso ao tentar entrar na França com 2,6 kg de cocaína amarrados no corpo nesta segunda-feira (18). O jovem embarcou no aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, mas a Polícia Federal brasileira entrou em contato com as autoridades de Paris , que o prenderam assim que ele pousou em Paris, capital do país.