Drones ucranianos de longo alcance atingem refinaria russa

Drones ucranianos atacaram uma refinaria de petróleo na região russa de Samara durante a madrugada. Este é o mais recente ataque da Ucrânia contra a infraestrutura energética crucial da Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou o ataque, e autoridades locais relataram duas mortes como resultado da ofensiva.



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