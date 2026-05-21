Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Drones ucranianos de longo alcance atingem refinaria russa

Autoridades de Moscou alegam que Kiev está buscando escalada do conflito

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Drones ucranianos atacaram uma refinaria de petróleo na região russa de Samara durante a madrugada. Este é o mais recente ataque da Ucrânia contra a infraestrutura energética crucial da Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou o ataque, e autoridades locais relataram duas mortes como resultado da ofensiva.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Rússia
  • Ucrânia
  • leste-europeu
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.