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Prova Nacional Docente: 65% dos candidatos são aprovados no exame e estão aptos a lecionar

Matemática teve os piores resultados da prova que avalia professores

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65% dos professores foram aprovados na Prova Nacional Docente e estão aptos a lecionar. Matemática teve os piores resultados do exame.

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