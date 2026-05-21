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Rússia realiza um dos maiores exercícios nucleares em anos

País enviou munições a instalações militares em Belarus e exibiu equipamentos estratégicos

Conexão Record News|Do R7

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A Rússia intensificou suas atividades militares ao enviar munições nucleares para Belarus e realizar grandes exercícios nucleares com cerca de 64 mil participantes. Esses exercícios envolvem forças estratégicas de mísseis e frotas navais, tendo como resposta as crescentes tensões com a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

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