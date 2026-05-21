Secretário-geral da Otan cobra mais apoio financeiro dos aliados

Segundo o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte, os gastos não estão distribuídos de forma equitativa dentro da Aliança, com um grupo limitado dos países liderando o esforço.



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