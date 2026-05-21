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Comissão Europeia reduz previsões de crescimento para 2026

Produto Interno Bruto deve ser de 0,9% nos 21 países do bloco; inflação deve chegar a 3%

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A Comissão Europeia revisou para baixo as previsões de crescimento econômico da zona do euro devido à guerra no Oriente Médio. A nova estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) dos 21 países que compõem o bloco é de um aumento de 0,9%, em comparação à projeção anterior de 1,2%. Além disso, a inflação deve atingir 3%, superando a expectativa inicial de 1,9%.

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