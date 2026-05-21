53% dos professores formados a distância têm desempenho insuficiente

Dados divulgados pelo Ministério da Educação mostram que 53,1% dos concluintes de cursos de licenciaturas na modalidade EAD em 2025 tiveram desempenho insuficiente na Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes da Licenciatura).



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