Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

53% dos professores formados a distância têm desempenho insuficiente

73,9% dos que fizeram cursos presenciais foram avaliados como proficientes

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Dados divulgados pelo Ministério da Educação mostram que 53,1% dos concluintes de cursos de licenciaturas na modalidade EAD em 2025 tiveram desempenho insuficiente na Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes da Licenciatura).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • EAD (educação a distância)
  • professor
  • educacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.