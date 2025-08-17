Candidatos à presidência da Bolívia falam sobre disputa que pode transformar a política do país

Em 17 de agosto, mais de 7 milhões de bolivianos decidirão o novo presidente do país em meio a uma crise econômica profunda . Atual líder, Luis Arce (MAS - Movimento Alternativa Socialista) não disputará a reeleição. Em entrevista ao jornalista Lumi Zúnica, da RECORD , Arce destacou a divisão política provocada por Evo Morales e a direita.



Os candidatos Samuel Doria Medina (MAS) e Jorge Tuto Quiroga (Coalizão Livre) lideram as pesquisas. Medina critica o modelo econômico de Morales, focando na necessidade de corrigir o déficit fiscal e atrair investimentos estrangeiros, enquanto Quiroga denuncia o aumento do narcotráfico associado à política de Morales. A eleição pode representar uma mudança significativa na Bolívia após 20 anos de governos de esquerda.