Em menos de 24 horas, três suspeitos de assalto são baleados por policiais em São Paulo No primeiro caso, o PM era aposentado; no segundo, estava de folga; e no terceiro, presenciou o crime

Record News|Do R7 23/10/2024 - 19h15 (Atualizado em 23/10/2024 - 19h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share