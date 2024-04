Reino Unido registra queda significativa de mortes por câncer Estudo foi realizado no período de 25 anos com diversos tipos da doença

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma pesquisa realizada no Reino Unido apontou uma queda significativa em mortes por câncer. O levantamento, que analisou o período entre 1993 e 2018, mostrou que os índices de óbitos por essas doenças caíram 37% entre os homens e 33% entre as mulheres. Segundo o estudo, algumas mudanças políticas do país ajudaram na redução.