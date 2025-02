Ainda dá tempo de curtir os últimos dias de férias: confira a agenda cultural de São Paulo

Ainda dá tempo de curtir os últimos dias de férias no Parque Villa Lobos, que conta com o maior tobogã da América Latina, com 15 metros de altura e 55 metros de comprimento. O espaço de 10 mil m² conta com mais de 20 atrações. A entrada é gratuita e acesso aos brinquedos fica a partir de R$ 10. O evento Família no Parque fica aberto de quinta a domingo, das 10h às 18h, até o dia 26.



Já para os amantes de teatro , o sucesso Duetos, com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis, estreia nova temporada em São Paulo. A história retrata o caos dos relacionamentos modernos em quatro histórias divertidas. O espetáculo está em cartaz até 23 de março no teatro Faap: às 20h às sextas e aos sábados, e às 19h aos domingos.



Já o Rio Uphill, primeiro musical totalmente original criado por brasileiros sobre o país, estreia uma curta temporada no teatro Villa Lobos.