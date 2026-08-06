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Festival de Cinema do Futebol começa no RJ

16ª edição do evento também chega a São Paulo a partir desta sexta (7)

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O CineFoot teve início no Rio de Janeiro e se estenderá até o dia 11 de agosto. O evento também está chegando a São Paulo. Confira!

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