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Vice-presidente da Uefa se posiciona sobre polêmica com a Fifa

Entidade europeia já havia se declarado contra a venda de ações dos torneios

Elas com a Bola|Do R7

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A vice-presidente da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol), Laura McAllister, manifestou-se contra a proposta do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de vender ações dos torneios organizados pela entidade a investidores privados.

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