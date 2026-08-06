Vice-presidente da Uefa se posiciona sobre polêmica com a Fifa

A vice-presidente da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol), Laura McAllister, manifestou-se contra a proposta do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de vender ações dos torneios organizados pela entidade a investidores privados.



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