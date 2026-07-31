Guerra na Ucrânia: Zelensky diz que Rússia usou mísseis norte-coreanos em ataques
Essa seria a primeira vez em quase um ano, indicando que Moscou pode ter recebido novo lote de armas
O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, acusou a Coreia do Norte de fornecer mísseis utilizados pela Rússia em ataques recentes contra o território ucraniano. Esta seria a primeira vez em quase um ano que Moscou emprega tais armamentos nos bombardeios.
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