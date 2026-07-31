Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Iraque nega ter autorizado ataques dos EUA e Arábia Saudita

Washington havia informado que a ofensiva de quarta-feira (29) foi coordenada com Bagdá

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo do Iraque negou ter autorizado os 600 ataques realizados pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita em seu território. Embora Washington tenha afirmado que a ação lançada na quarta-feira (29) foi coordenada com Bagdá, um porta-voz iraquiano declarou desconhecer as operações.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Arábia Saudita
  • Irã
  • Iraque
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.