Iraque nega ter autorizado ataques dos EUA e Arábia Saudita

O governo do Iraque negou ter autorizado os 600 ataques realizados pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita em seu território. Embora Washington tenha afirmado que a ação lançada na quarta-feira (29) foi coordenada com Bagdá, um porta-voz iraquiano declarou desconhecer as operações.



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