Negociações na Venezuela com mediação dos EUA serão retomadas no sábado (1º)

As negociações entre o governo interino da Venezuela e partidos de oposição serão retomadas com a mediação dos Estados Unidos. No entanto, María Corina Machado, uma das principais líderes opositoras do país, não participará das discussões. As conversas têm como objetivo reformular o sistema político antes de possíveis eleições futuras.



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