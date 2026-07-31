Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Negociações na Venezuela com mediação dos EUA serão retomadas no sábado (1º)

Principal líder da oposição não vai participar; objetivo é reformular sistema político

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

As negociações entre o governo interino da Venezuela e partidos de oposição serão retomadas com a mediação dos Estados Unidos. No entanto, María Corina Machado, uma das principais líderes opositoras do país, não participará das discussões. As conversas têm como objetivo reformular o sistema político antes de possíveis eleições futuras.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Venezuela
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.