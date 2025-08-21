Ala governista vê indiciamento como gatilho para cassação de Eduardo Bolsonaro PF pediu o indiciamento do deputado e do ex-presidente Jair Bolsonaro Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 17h16 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h34 ) twitter

O parlamentar chegou a se licenciar do mandato para morar nos EUA Mário Agra/Câmara dos Deputados - 11/06/2024

Parlamentares da ala governista consideram que o indiciamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deve impulsionar o processo de cassação do parlamentar no Conselho de Ética da Casa.

Na quarta-feira (20), a Polícia Federal decidiu indiciar Eduardo e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por tentar interferir na ação penal da qual o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado.

“O do Eduardo Bolsonaro é evidente que agora indiciado o crime é grave, então ele [Motta] deve apressar. O que estava muito em voga seria que iriam contar as faltas dele, mas não há nem necessidade de contar as faltas, ele disse que não volta”, explicou ao R7 o deputado federal Rogério Correia (PT-MG).

Sob reserva, outros parlamentares também consideram que o indiciamento acentua o processo na Casa.

Em 15 de agosto, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou quatro pedidos de cassação contra Eduardo ao Conselho. São três denúncias apresentadas pelo PT e uma pelo PSOL.

Todos os pedidos afirmam que Eduardo violou normas de conduta indicadas para um deputado por atuações nos Estados Unidos que possam ter contribuído com a taxação de 50% a produtos brasileiros.

Desde o início de março, Eduardo tem se reunido com representantes do governo americano e é apontado como um dos motivos para a decisão do presidente americano, Donald Trump, de taxar produtos brasileiros.

Além disso, ele diz ser o responsável pelos EUA incluírem o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes como alvo da Lei Magnitsky, que é uma sanção econômica aplicada, em geral, a corruptos e violadores dos direitos humanos.

O deputado chegou a se licenciar do mandato entre março e julho para ficar nos EUA, mas a licença já expirou e, até o momento, ele não indica a pretensão de retornar ao Brasil. Publicamente, ele e aliados defendem que a Câmara autorize, de alguma forma, que ele continue exercendo o mandato dos EUA, o que não deve acontecer

