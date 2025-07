Alckmin diz que Brasil ‘sempre teve diálogo’ com EUA e prevê nova carta para negociar taxação Vice-presidente diz que governo enviará nova correspondência cobrando resposta a contato feito há dois meses Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 15/07/2025 - 13h41 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h43 ) twitter

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, durante reunião com empresários para discutir o aumento de tarifas dos EUA Lula Marques/Agência Brasil - 15.07.2025

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira (15) que o Brasil vai enviar uma nova carta aos Estados Unidos, com pedido para que o país responda a um contato inicial feito há dois meses pelo governo.

“Vamos encaminhar uma carta dizendo ‘aguardamos a resposta’ e continuamos empenhados em resolver esse problema [tarifário]”, disse Alckmin.

O político, que tem coordenado o comitê do governo federal para reverter o aumento e negociar alternativas junto a setores afetados, também defendeu que o Brasil “sempre teve diálogo” com a gestão de Donald Trump, mas destaca que o país não respondeu ao último contato brasileiro.

“Nós enviamos uma carta, dois meses atrás. Uma carta confidencial, sobre tratativas de acordo de entendimento, mas não obtivemos resposta. Isso faz dois meses”, disse.

O contato está pendente desde antes do anúncio da taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos. O aumento de tarifas está previsto para começar em 1º agosto.

A colocação veio após reunião do comitê do governo para as negociações comerciais O primeiro encontro do grupo ouviu empresários da indústria, que defendem que o Brasil peça para prorrogar o início da cobrança de tarifas dos Estados Unidos.

A possibilidade desse pedido também foi citada por Alckmin. “Nós queremos resolver o problema, e o mais rápido possível. Se houver necessidade de mais prazo, vamos trabalhar nesse sentido”, afirmou.

