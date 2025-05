Alckmin é levado a hospital em Brasília após sentir enjoo e dores abdominais Segundo a assessoria do vice-presidente, a suspeita inicial, segundo exames preliminares, sugerem uma inflamação intestinal Brasília|Do R7 29/05/2025 - 15h19 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h39 ) twitter

Vice-presidente recebeu atendimento médico nesta quinta Cadu Gomes / VPR

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, passou mal na manhã desta quinta-feira (29) e precisou passar por atendimento médico. Segundo a assessoria do vice-presidente, Alckmin foi encaminhado a um hospital particular em Brasília após ter apresentado um quadro de enjoo e de dores abdominais.

A suspeita inicial, segundo exames preliminares, sugerem uma inflamação intestinal. Ainda nesta tarde, Alckmin deve passar por outras avaliações, feitas pela equipe médica que o está assistindo.

Alckmin, que tem 72 anos, segue sem compromissos oficiais nesta quinta.

Lula após viaja quadro de labirintite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quarta-feira (28) o episódio de labirintite enfrentado por ele na segunda (26). “Eu cheguei no médico, o médico falou ‘você está maravilhosamente bem, você está bonitão. Vá lá para Cachoeira dos Índios que é melhor’. Aí eu tô aqui”, declarou, em agenda no sertão da Paraíba. Lula sentiu-se mal na tarde de segunda, com sintomas de labirintite. Ele chegou a participar de algumas reuniões pela manhã, mas teve de deixar o Palácio do Planalto no início da tarde.

‌



Na terça (27), Lula cancelou a participação em dois eventos em Brasília e despachou do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Ao fim do dia, o petista foi reavaliado pela equipe médica, e as viagens previstas para esta quarta foram mantidas. De manhã, Lula esteve em Pernambuco.

