Ao vivo: CPMI do INSS debate plano de trabalho nesta terça Comissão apura o esquema que lesou mais de 6 milhões de aposentados em um prejuízo estimado em R$ 6 bilhões Brasília|Do R7, em Brasília 26/08/2025 - 09h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h06 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CPMI do INSS realiza sua primeira reunião para investigar descontos não autorizados em aposentadorias.

Mais de 6 milhões de aposentados foram lesados, resultando em um prejuízo estimado de R$ 6 bilhões.

A comissão, formada por deputados e senadores, votará cerca de 35 requerimentos e convocará autoridades, incluindo ex-presidentes do INSS.

Os membros têm seis meses para apresentar os resultados da investigação, com possibilidade de prorrogação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai investigar o esquema de descontos não autorizados em aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) tem sua primeira reunião de trabalho nesta terça (26).

A comissão vai receber o plano de trabalho do relator, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas.

O grupo, formado por deputados e senadores, apura o esquema que lesou mais de 6 milhões de aposentados em um prejuízo estimado em R$ 6 bilhões, de acordo com a Controladoria Geral da União.

Liderada pela oposição, que tem a presidência e a relatoria, a CPI deve votar pelo menos 35 requerimentos - dos cerca de 800 apresentados - e aprovar a convocação de autoridades, especialmente ex-presidentes do INSS.

Governistas se preparam da blindar o Planalto de desgaste. O irmão mais velho do presidente Lula, o sindicalista conhecido como Frei Chico, é um dos alvos de pedidos de convocação. Deputados e senadores vão ter seis meses, prorrogáveis, para apresentar os resultados da investigação.

‘Não podemos mirar o governo A, B ou C’

Relator da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai investigar fraudes que atingiram aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) disse que a comissão vai analisar a atuação dos governos desde 2015.

Em entrevista ao R7, ele destacou que essa será uma das principais linhas de apuração da CPI. Segundo Gaspar, a ideia é ouvir ex-ministros da Previdência dos governos Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.

“Investigação tem que ter um espectro amplo. Não podemos mirar o governo A, B ou C”, diz. “Esse será o marco temporal, esses últimos quatro governos a partir de 2015″, completa o deputado, que também quer interrogar investigadores que participaram das apurações de fraude nos benefícios de aposentados e pensionistas.

Perguntas e respostas

Qual é o objetivo da CPMI do INSS?

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) investiga um esquema de descontos não autorizados em aposentadorias do INSS, que lesou mais de 6 milhões de aposentados, resultando em um prejuízo estimado em R$ 6 bilhões.

Quando ocorre a primeira reunião de trabalho da CPMI?

A primeira reunião de trabalho da CPMI acontece nesta terça-feira, dia 26.

Quem é o relator da CPMI e qual é o seu papel?

O relator da CPMI é o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. Ele apresentará o plano de trabalho durante a reunião.

Quantos requerimentos a CPI deve votar e quais são os principais alvos de convocação?

A CPI deve votar pelo menos 35 requerimentos dos cerca de 800 apresentados e aprovar a convocação de autoridades, incluindo ex-presidentes do INSS.

Qual é a posição dos governistas em relação à CPMI?

Os governistas estão se preparando para proteger o Planalto de possíveis desgastes relacionados à investigação.

Qual é o prazo para a apresentação dos resultados da investigação?

Deputados e senadores terão seis meses, que podem ser prorrogáveis, para apresentar os resultados da investigação.

