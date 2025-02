Após check-up, Lula relembra acidente: ‘Pensei que tinha chegado a minha hora’ Presidente da República fez uma série de exames na noite da última quinta-feira (20) em um hospital particular de São Paulo Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 21/02/2025 - 14h51 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h51 ) twitter

Lula relembra acidente: ‘Pensei que tinha chegado a minha hora’ Marcelo Camargo/Agência Brasil - 19.02.2025

Após ter realizado check-up em um hospital particular em São Paulo na última quinta-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relembrou, nesta sexta-feira (21), o acidente doméstico sofrido no ano passado. O chefe do Executivo contou que tomou remédio para evitar convulsão.

“Eu, sinceramente, pensei que tinha chegado a minha hora”, destacou o petista.

“Em setembro, eu estava cortando a minha unha, sentado, [quando] caí e bati a cabeça. Foi uma batida muito forte. Eu sinceramente pensei que tinha chegado a minha hora. Fui no médico, fiz o tratamento, meu cérebro mexeu um pouco e eu comecei a tomar remédio contra a possibilidade de convulsão. Passaram dois meses quando pensei que estava bom, daí voltei ao médico para fazer uma tomografia”, disse.

Lula recebeu a notícia de que a situação tinha piorado. Ele sentida muita dor de cabeça e foi informado de que o cérebro estava com muito líquido.

“Fui para São Paulo, fiz uma cirurgia e muita gente pensou que eu ia morrer. Como sou amigo de Deus, eu falei deixa eu aqui, eu não sou do mal, eu sou do bem, eu sou um representante seu aqui, vai por mim. E ontem eu fui fazer um check-up”, acrescentou.

Lula alterou a agenda em Brasília na última quinta-feira (20) e viajou para São Paulo, a fim de realizar os exames gerais. De acordo com o boletim médico, “todos os exames realizados estão dentro da normalidade”.

O procedimento não tem relação com o acidente doméstico sofrido pelo chefe do Executivo no final do ano passado. Trata-se de exames de rotina, segundo o Palácio do Planalto.

“5h30 dentro do hospital, fiz tudo que um ser humano pode fazer: exame da cabeça, do coração, de tudo. Eu terminei era umas 23h30 e os médicos falaram: ‘Lulinha, você tem [idade] 70, com saúde de 30 e vontade política de 20. Então, se alguém pensava como o aloprado [Jair Bolsonaro], que fez um plano para me matar, se preparem, porque o Lulinha está melhor nos 70 [anos] do que nos 50 [anos]”, afirmou.

Privatização do Porto de Itaguaí

As declarações foram dadas por Lula durante agenda no Rio de Janeiro. Na ocasião, o presidente assinou a privatização da quarta parte do Porto de Itaguaí, concedida para a empresa Cedro Participações, que arrematou o lote no leilão feito em dezembro, por R$ 3,58 bilhões.

Com essa privatização, o porto passará a ter quatro terminais — os outros três já são concedidos à iniciativa privada.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o valor da concessão é o maior já visto em leilões do setor. O quarto terminal tem quase 350 mil m² de área, e a expectativa é que o local movimente 20 milhões de toneladas anuais de sólidos minerais.

Segundo a PortosRio, empresa pública federal que administra os portos do estado, a ampliação pode consolidar o Porto de Itaguaí como um dos grandes polos exportadores de minério de ferro do país.