Após nove dias, Lula retira pontos de corte na nuca Presidente se machucou no banheiro do Alvorada em 19 de outubro e tem feito exames de acompanhamento desde então Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília, e Caroline Aguiar, da RECORD 28/10/2024 - 18h01 (Atualizado em 28/10/2024 - 19h04 )

Lula participou de evento no Planalto na sexta TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retirou nesta segunda-feira (28) os pontos do corte que sofreu na nuca em 19 de outubro. O comboio do petista deixou o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, por volta de 17h, em direção a um hospital particular de Brasília (DF), mesmo local em que o presidente foi atendido no dia do acidente. A RECORD apurou que o processo de cicatrização de Lula tem sido bem-sucedido.

Lula se machucou enquanto cortava as unhas do pé, em um banheiro do Alvorada. Ao se abaixar, o petista se desequilibrou e caiu de costas. Na queda, cortou a parte de trás da cabeça e precisou levar cinco pontos. Desde o episódio, o presidente tem feito exames de imagem para monitorar a situação.

Segundo os boletins médicos, o estado de saúde é estável. Lula vai repetir a ressonância magnética na próxima quinta (30). O acidente doméstico fez com que o petista cancelasse, por recomendação médica, três viagens internacionais. Desde a queda, Lula tem cumprido as agendas de trabalho no Alvorada. Ele voltou ao Planalto na sexta (25), para a cerimônia de assinatura do acordo referente ao rompimento da barragem de Mariana (MG).

No dia seguinte ao acidente, o presidente iria a Kazan, na Rússia, para a 16ª Cúpula dos Brics. Com a ausência de Lula, a delegação brasileira foi representada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o petista participou do evento por videoconferência.

Na semana passada, Lula cancelou a ida à COP-16 (Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade), em Cali, na Colômbia. Ele embarcaria para o país vizinho na terça-feira (29), mas, por recomendação médica, não vai mais à conferência.

Também na semana passada, o presidente desistiu de ir à COP29 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), que ocorrerá entre 11 e 22 de novembro em Baku, no Azerbaijão. A equipe brasileira no evento será chefiada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

A agenda oficial também conta com uma viagem para participar da reunião de líderes econômicos da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) em novembro. O R7 apurou, no entanto, que a ida de Lula a esse evento ainda não está definida.

‘Bobagem minha’

Dois dias depois da queda, em um telefonema com um aliado, Lula declarou que o acidente foi “uma bobagem”. “Estou bem, querido. Eu tive um acidente aqui, mas... Uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte. Então, eu estou aguardando, porque os médicos disseram que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, afirmou.

O petista iria a São Paulo no fim de semana, no entanto, na quinta (24), a equipe de Lula cancelou a viagem. Em solo paulista, o presidente participaria de eventos de campanha com o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL). Ele também votaria no segundo turno das eleições municipais, no domingo (27), em São Bernardo do Campo (SP)