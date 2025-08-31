Atuação clandestina: clínica de recuperação atingida por incêndio no DF atuava sem licença Comunidade terapêutica foi alvo de denúncia e manteve atendimento mesmo após ser interditada; incêndio deixou cinco mortos Brasília|Do R7, em Brasília 31/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 31/08/2025 - 14h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A clínica de recuperação em Planaltina, DF, operava clandestinamente, sem licença para funcionamento.

Estava interditada desde julho após denúncia, mas continuou atendendo.

Um incêndio na madrugada resultou em cinco mortes e 11 pessoas intoxicadas.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada pela polícia.

Incêndio atingiu clínica em Planaltina, no DF, e deixou cinco mortos na madrugada deste domingo (31) Reprodução/Corpo de Bombeiros - 31.08.2025

A clínica de recuperação atingida por um incêndio que deixou cinco mortos em Planaltina, no Distrito Federal, não tinha autorização para funcionamento e atuava de forma clandestina.

Além da falta de licença, a Secretaria DF Legal informou, neste domingo (31), que a comunidade terapêutica estava interditada desde uma fiscalização no dia 12 de julho. À época, agentes atuaram após recebimento de uma denúncia.

“Na oportunidade, ficou verificado que o estabelecimento encontrava-se sem Licença de Funcionamento e, por esse motivo, o local recebeu um Auto de Interdição e deveria estar fechado até que conseguisse a licença necessária”, afirma o núcleo responsável por fiscalizações do DF.

A informação foi confirmada após bombeiros atuarem para conter chamas de um incêndio na madrugada deste domingo. O fogo resultou em cinco mortes, além de 11 intoxicados por inalação de fumaça.

Por meio de nota, a polícia destacou ainda não saber se a causa do incêndio foi acidental ou criminosa. Segundo apurou a RECORD Brasília, o delegado responsável pelo caso disse que a perícia apontou que os portões da casa estavam trancados.

As causas do incêndio e a circunstância das mortes das vítimas ainda estão sendo investigadas.

