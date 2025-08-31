Atuação clandestina: clínica de recuperação atingida por incêndio no DF atuava sem licença
Comunidade terapêutica foi alvo de denúncia e manteve atendimento mesmo após ser interditada; incêndio deixou cinco mortos
A clínica de recuperação atingida por um incêndio que deixou cinco mortos em Planaltina, no Distrito Federal, não tinha autorização para funcionamento e atuava de forma clandestina.
Além da falta de licença, a Secretaria DF Legal informou, neste domingo (31), que a comunidade terapêutica estava interditada desde uma fiscalização no dia 12 de julho. À época, agentes atuaram após recebimento de uma denúncia.
“Na oportunidade, ficou verificado que o estabelecimento encontrava-se sem Licença de Funcionamento e, por esse motivo, o local recebeu um Auto de Interdição e deveria estar fechado até que conseguisse a licença necessária”, afirma o núcleo responsável por fiscalizações do DF.
A informação foi confirmada após bombeiros atuarem para conter chamas de um incêndio na madrugada deste domingo. O fogo resultou em cinco mortes, além de 11 intoxicados por inalação de fumaça.
Por meio de nota, a polícia destacou ainda não saber se a causa do incêndio foi acidental ou criminosa. Segundo apurou a RECORD Brasília, o delegado responsável pelo caso disse que a perícia apontou que os portões da casa estavam trancados.
As causas do incêndio e a circunstância das mortes das vítimas ainda estão sendo investigadas.
