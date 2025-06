Bolsonaro nega ter falado com Eduardo ou autoridades dos EUA sobre sanções a ministros do STF Em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro afirmou que as ações do filho nos EUA são ‘independentes e realizadas por conta própria’ Brasília|Do Estadão Conteúdo 06/06/2025 - 17h12 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h18 ) twitter

Bolsonaro disse à PF que enviou R$ 2 milhões ao filho Eduardo Beto Barata/PL - 20.5.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nessa quinta-feira (5) ter conversado com o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, ou com autoridades norte-americanas sobre sanções do Governo dos Estados Unidos a autoridades brasileiras, como ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), agentes da Polícia Federal e membros da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro disse que nunca tratou do assunto. Também negou ter entregado qualquer dossiê ou documento a Eduardo sobre decisões do Supremo Tribunal Federal.

O ex-presidente afirmou que as ações do filho são “independentes e realizadas por conta própria” e negou auxiliar ou determinar “qualquer tipo de ação nos Estados Unidos”.

Bolsonaro disse também que Eduardo “não reporta as pessoas com quem se encontra nos Estados Unidos”.

Ao final das perguntas, o ex-presidente pediu para acrescentar que “os Estados Unidos não aplicariam sanções por lobby de terceiros”.

Bolsonaro foi ouvido no inquérito aberto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a pedido da PGR, para investigar Eduardo pela atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.

A PGR atribui ao deputado uma campanha de intimidação e perseguição contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal envolvidos em investigações e processos contra aliados de Bolsonaro.

Pix de R$ 2 milhões

Bolsonaro declarou que repassou R$ 2 milhões ao filho e que os recursos são oriundos de doações de apoiadores.

Segundo o ex-presidente, o dinheiro foi angariado na época em que ele foi multado pelo Governo de São Paulo por descumprir restrições sanitárias na pandemia. A vaquinha rendeu R$ 17 milhões em 2023 e, de acordo com Bolsonaro, o dinheiro enviado a Eduardo saiu dessa quantia.

O ex-presidente disse que ele próprio administra o dinheiro e que usa a verba para pagar contas pessoais e, em algumas situações, repassa valores à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro disse também que nunca fez campanha nem pediu doações para manter o filho no exterior e que o PL também não enviou recursos a Eduardo.

Uma vaquinha organizada pelo ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, para custear a permanência de Eduardo nos Estados Unidos já arrecadou R$ 1 milhão. Bolsonaro negou ter envolvimento na campanha.

O ex-presidente disse que comentou com Machado que estava tendo despesas com Eduardo nos Estados Unidos e que o ex-ministro tomou a iniciativa de fazer a postagem pedindo doações, sem o seu conhecimento.

