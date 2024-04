Boulos critica Enel e diz que empresa não tem cumprido responsabilidades em São Paulo

Alto contraste

Boulos criticou atuação da Enel (Record News — 10.4.2024)

Depois de um encontro nesta quarta-feira (10) com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) criticou a Enel , distribuidora de energia da Grande São Paulo , alegando que a empresa de energia não tem cumprido as responsabilidades contratuais. “Nós estamos tendo apagões sucessivos na cidade e em outras cidades da região metropolitana”, afirmou.

A fala do deputado vem depois de diversas ocorrências de falta de energia na capital paulista. “Defendemos que o contrato seja revisto. Não tem a menor condição de que o serviço seja prestado com desrespeito ao povo de São Paulo”, disse.

Durante o encontro com Silveira, Boulos apresentou sugestões de melhoria para os contratos de concessões. Para o deputado, é necessário regionalizar por bairro os índices de qualidade da prestação do serviço em São Paulo. Além disso, o parlamentar enfatizou a importância de regionalizar os índices de qualidade do serviço, dividindo-os também por bairro.

O deputado sugeriu ainda que, em caso de término do contrato, a empresa não seja elegível para participar da nova concessão. De acordo com Boulos, o ministro Silveira deve anunciar novidades nas renovações de contratos de energia na próxima semana.

Apagões recorrentes

Nesta terça-feira (9), a diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) decidiu, por unanimidade, manter a multa de R$ 165,8 milhões aplicada à Enel por conta da demora em restabelecer o serviço depois do apagão de novembro de 2023 na capital paulista. A agência disse que houve piora de indicadores nos últimos anos. O tempo médio de restabelecimento de interrupções da Enel São Paulo no ano passado, medida até 31 de outubro, ficou em 10,62 horas, acima das 6,82 horas da média nacional. Ainda segundo a Aneel, o número de unidades consumidoras com interrupções com duração superior a 24 horas chegou no pior nível quatro anos.

A decisão de manutenção da penalidade foi tomada em sessão pública realizada em Brasília. A multa havia sido aplicada pela área técnica da agência em fevereiro, mas a empresa recorreu. O problema começou com uma tempestade com ventos de até 105 quilômetros por hora que impactou o fornecimento de energia na capital paulista e na região metropolitana. Parte da população chegou a ficar uma semana sem eletricidade.

No mês passado, outro caso de apagão ocorreu, deixando partes dos bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque sem luz por dias. Em decorrência da falta de energia, moradores também chegaram a ficar sem abastecimento de água.

Explosão em usina hidrelétrica

Uma explosão na usina hidrelétrica do Lago Suviana, na província de Bolonha, norte da Itália deixou pelo menos três operários mortos e quatro desaparecidos nesta terça-feira (9). O número de vítimas ainda não foi confirmado pelas autoridades italianas, mas a imprensa do país fala em no mínimo três mortes.

O local é operado pela Enel, mesma empresa multinacional que faz a distribuição de energia na cidade de São Paulo. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou o ocorrido em uma rede social.