Bruno e Marrone, Campus Party, Coffee Brasília e Circo dos Sonhos: veja o que fazer durante feriadão Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Do R7 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 )

Veja o que fazer no DF Arte/ R7

A agenda cultural do R7 traz o show do Bruno e Marrone, Pagode da madrugada, festival de tecnologia, feira de vinhos e de café e atividade infantil. As atividades começam nesta quarta-feira (18).

Classificação do show é de 18 anos Dilvulgação/ Inevitável

Bruno e Marrone

Bruno e Marrone vão estar em Brasília nesta quarta-feira (18) para apresentar a nova turnê “Inevitável”. O show promete uma experiência intensa, reunindo grandes hits da dupla e um espetáculo visual com ballet coreografado no palco. A classificação é de 18 anos.

Onde : Parque da Cidade

: Parque da Cidade Quando : quarta-feira (18)

: quarta-feira (18) Horário : 19h

: 19h Valor: a partir de R$ 220

Pagode da madrugada

A nova edição do Pagode da madrugada ocorre nesta quinta-feira (19), no Setor de Clubes Sul. O evento reúne atrações regionais e DJs em um palco 360°. Entre os destaques estão os grupos “Clima de Montanha”, “Doze Por Oito” e “Nossa Galera”.

Onde : AABB - Setor de Clubes Sul

: AABB - Setor de Clubes Sul Quando : quinta-feira (19)

: quinta-feira (19) Horário : 20h

: 20h Valor: a partir de R$ 20

Feiras contam com programação com exposição e workshops Wenderson Araujo/Trilux |Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Campus Party

O maior festival de tecnologia do Brasil ocorre de quarta-feira (18) a domingo (22) na Arena BRB Mané Garrincha. A programação reúne inteligência artificial, cultura maker, robótica, startups, sustentabilidade e educação. A expectativa é de que, nos cinco dias, pelo menos 120 mil pessoas passem pelo local.

Onde : Arena BRB Mané Garrincha

: Arena BRB Mané Garrincha Quando : 18 a 22 de junho

: 18 a 22 de junho Valor: a partir de R$ 350

4ª edição Coffee Brasília

Para os amantes de café, o Shopping Casapark, no Guará, receberá a 4ª edição do Coffee Brasília. A programação reúne produtores, baristas, especialistas e entusiastas em uma série de atividades que vão de palestras e workshops a experiências sensoriais, oficinas práticas e competições profissionais. A entrada é gratuita.

Onde : Casapark

: Casapark Quando : 19 a 22 de junho

: 19 a 22 de junho Horário : 11h

: 11h Valor: gratuito

Expovitis Brasil 2025

O Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, no Paranoá, recebe a “Expovitis Brasil 2025″ entre quinta-feira (19) e sábado (21). A programação inclui mais de 500 rótulos de vinhos para degustação, além de palestras técnicas e atrações culturais.

Onde : Parque Tecnológico Ivaldo Cenci

: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci Quando : 19 a 21 de junho

: 19 a 21 de junho Horário : 16h às 21h

: 16h às 21h Valor: a partir de R$ 136

Festival de Inverno

O Mané Mercado convida os brasilienses a viverem uma experiência especial na 2ª edição do Festival de Inverno. O evento será até 29 de junho e conta com Open Wine, espaço ao ar livre e gastronomia.

Onde : Mané Mercado

: Mané Mercado Quando : até 29 de junho

: até 29 de junho Horário : 19h

: 19h Valor: entrada gratuita

Espetáculo fica até 29 de junho em Brasília Divulgação/Circo dos Sonhos

Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos, do empresário e ator Marcos Frota, está com uma temporada no Parque da Cidade. O espetáculo ocorre em um castelo, onde um show de surpresas com personagens, figurinos e cenários que povoam os contos infantis são exibidos ao público.

Onde : Parque da Cidade

: Parque da Cidade Quando : até 29 de junho

: até 29 de junho Horário : terça a sexta-feira, sempre às 20h; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h

: terça a sexta-feira, sempre às 20h; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h Valor: a partir de R$ 70

Exposições são gratuitas Divulgação/ Espaço Renato Russo/ Caixa Cultural

Netsuke Contemporâneos Esculpidos em Madeira

Brasília recebe a exposição itinerante “Netsuke Contemporâneos Esculpidos em Madeira”, no Espaço Cultural Renato Russo, até 29 de junho. A mostra reúne 63 esculturas, criadas por 41 artesãos e quatro artistas contemporâneos do Japão. A entrada é gratuita.

Onde : Espaço Cultural Renato Russo

: Espaço Cultural Renato Russo Quando : até 29 de junho

: até 29 de junho Horário : 10h às 20h

: 10h às 20h Valor: gratuito

Frequências Urbanas

A Caixa Cultural Brasília está com a exposição “Frequências Urbanas” até 20 de julho. A mostra reúne obras que refletem particularidades culturais, ao mesmo tempo, em que exploram temas universais como identidade, resistência e esperança. Entrada gratuita.

Onde : Caixa Cultural Brasília

: Caixa Cultural Brasília Quando : até 20 de julho

: até 20 de julho Horário : terça a domingo, das 9h às 21h

: terça a domingo, das 9h às 21h Valor: gratuito

Energia, Sou Watt

O Sesi Lab está com a exposição “Energia, Sou Watt”, que aborda o papel do cidadão no enfrentamento das mudanças climáticas. Cada visitante tem a responsabilidade de tomar decisões sobre o futuro energético de uma cidade, equilibrando demandas sociais, econômicas e ambientais. Ao longo de dez estações, equipadas com dispositivos interativos, são apresentados problemas reais sobre um tema cada vez mais urgente, construindo, passo a passo, um mix energético equilibrado e com metas até 2050.

Onde : Sesi Lab

: Sesi Lab Quando : até 7 de setembro

: até 7 de setembro Horário : terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h

: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h Valor: R$ 20 (inteira)

