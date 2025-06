Caixa de Pandora: TJDFT mantém condenação de Roney Nemer por improbidade administrativa Ex-deputado distrital e atual presidente do Ibram perdeu os direitos políticos por oito anos e foi condenado a pagar multa de R$ 1 milhão Brasília|Do R7, em Brasília 17/06/2025 - 09h40 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h40 ) twitter

Operação Caixa de Pandora foi deflagrada em 2009 Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - arquivo

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) manteve a condenação por improbidade administrativa contra o ex-deputado distrital e atual presidente do Instituto Brasília Ambiental, Roney Nemerm no âmbito da Operação Caixa de Pandora.

A sentença aplicou penalidades que incluem perda de bens, suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa e indenização de R$ 1 milhão por danos morais coletivos.

Roney Nemer tinha recorrido pedindo a extinção da punibilidade por prescrição intercorrente. O réu alegou que o prazo prescricional havia se consumado com base nas mudanças trazidas pela Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa. O ex-deputado argumentou ainda que sua absolvição na esfera criminal deveria impedir o trâmite da ação de improbidade.

No entanto, o colegiado rejeitou os argumentos apresentados. Segundo o relator, o STF firmou entendimento no Tema 1199 de que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Como a ação foi ajuizada antes da vigência da nova lei, não se aplica o instituto da prescrição intercorrente ao caso.

Quanto à alegação de impedimento pelo resultado da esfera criminal, os desembargadores esclareceram que o STF suspendeu a eficácia do dispositivo legal que previa tal impedimento. Além disso, a ação de improbidade já havia sido julgada quando ocorreu a absolvição criminal do réu.

Caixa de Pandora

A Operação Caixa de Pandora foi deflagrada em novembro de 2009 e investigou um esquema de corrupção envolvendo a compra de votos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo a investigação, o dinheiro era oriundo de empresas de informática que tinham contrato com o governo.

