Câmara Legislativa discute Plano de Preservação Urbanístico do DF nesta quarta Plano regulamenta a preservação do patrimônio histórico e o uso e ocupação do solo; debate será aberto ao público

Ibaneis enviou projeto do PPCUB à CLDF em março deste ano (Renato Alves/Agência Brasília - 4.3.2024)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal discute nesta quarta-feira (15) o PPCUB (Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília). O evento começa às 15h no plenário da CLDF e terá a participação de entidades de defesa do patrimônio histórico do DF, da Comissão de Educação, Saúde e Cultura e também será aberto ao público.

O PPCUB foi enviado para a CLDF pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), em março deste ano. O plano abrange todas as normas de ordenação urbanística e preservação de Brasília, além de definir os mecanismos de proteção e as normas de uso e ocupação do solo da capital.

O debate desta quarta foi organizado pelo deputado distrital Gabriel Magno (PT), presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Para ele, debater o PPCUB com a sociedade é crucial “para garantir um ordenamento urbano que respeite a preservação do patrimônio, assegure a qualidade de vida dos cidadãos, preserve as áreas verdes, crie espaços públicos acessíveis e promova uma mobilidade urbana eficiente”.

Estão confirmados participantes da Unesco, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, do Fórum das Entidades em Defesa do Patrimônio, da Universidade de Brasília, do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, além de membros da Secretaria de Economia, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ex-parlamentares e representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, assim como movimentos da sociedade civil.