Câmara pode votar projeto que aumenta penas para abandono de idoso nesta semana Proposta muda pena de 6 meses a 3 anos para 2 a 5 anos, além de multa Brasília|Do R7 15/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 15/06/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Votações em plenário na Câmara dos Deputados estão marcadas para esta semana Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - Arquivo

O projeto de lei que aumenta a pena por abandono de pessoa com deficiência em hospitais, casa de saúde ou entidades de abrigamento que leve à morte ou lesão grave está pautado para ser votado na Câmara dos Deputados nesta semana. Parlamentares precisam analisar emendas adicionadas pelo Senado e por deputados.

Entre as alterações propostas, estão a aplicação de penas de reclusão de 2 a 5 anos e multa pelo abandono de pessoa com deficiência. A pena atual é de reclusão de 6 meses a 3 anos, além de multa. Caso o abandono resulte em morte, a pena aumentaria para de 8 a 14 anos de reclusão, e reclusão de 3 a 7 anos em caso de lesão grave.

Outro texto que pode ser votado antes do feriado de Corpus Christi é o projeto que tipifica a aproximação do agressor em áreas delimitadas pelo juiz para proteção de vítima de violência contra a mulher como descumprimento de medida judicial. A relatora Rogéria Santos (Republicanos-BA) acrescentou a residência ou o local de trabalho da vítima nessas áreas.

O projeto que derruba a portaria do Ministério do Trabalho que autoriza o trabalho no comércio em domingos e feriados apenas mediante convenção coletiva de trabalho também pode ser votado. A proposta, escrita pelo deputado Luiz Gastão (PSD-CE), determina que continue a valer a portaria do ex-presidente a Jair Bolsonaro, que regulamentava o assunto e permitia o trabalho.

‌



As sessões do plenário estão marcadas para segunda (16), terça (17) e quarta-feira (18).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp