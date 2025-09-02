Centro se alia à oposição na Câmara e quer votar anistia após julgamento de Bolsonaro
Previsão é que texto inclua perdão a Bolsonaro, réu por tentativa de golpe; Tarcísio também estaria pressionando
Durante reunião na Residência Oficial da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (2), lideranças partidárias do PP, União Brasil e Republicanos se juntaram ao PL (Partido Liberal) na pressão ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para votar o projeto de lei que anistia os condenados pelos atos extremistas do 8 de janeiro.
A ideia dos partidos é votar o texto depois do julgamento no STF do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe de Estado. O julgamento começou hoje e vai até 12 de setembro.
LEIA MAIS
Segundo líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), presente no encontro, o relatório final do projeto, que ainda não existe, deve incluir Bolsonaro no perdão.
Lindbergh explicou ainda que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também atua na pressão pelo projeto. Hoje, Tarcísio cumpre agenda em Brasília, mas não há previsão de encontro com Motta.
O governador, contudo, estaria pressionando em prol do projeto nos bastidores. “Tarcísio está construindo caminho para virar candidato. Acho que ele consolidou a candidatura à Presidência”, afirmou o líder do PT.
A ala governista, conforme apurou o R7, agora enxerga chances reais de que a proposta seja votada. “Parece que é um deslocamento da realidade”, afirmou Lindbergh.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp