Centro se alia à oposição na Câmara e quer votar anistia após julgamento de Bolsonaro Previsão é que texto inclua perdão a Bolsonaro, réu por tentativa de golpe; Tarcísio também estaria pressionando Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 17h55 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupo quer votação da proposta após o fim do julgamento de Bolsonaro Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 02/09/2025

Durante reunião na Residência Oficial da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (2), lideranças partidárias do PP, União Brasil e Republicanos se juntaram ao PL (Partido Liberal) na pressão ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para votar o projeto de lei que anistia os condenados pelos atos extremistas do 8 de janeiro.

A ideia dos partidos é votar o texto depois do julgamento no STF do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe de Estado. O julgamento começou hoje e vai até 12 de setembro.

Segundo líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), presente no encontro, o relatório final do projeto, que ainda não existe, deve incluir Bolsonaro no perdão.

Lindbergh explicou ainda que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também atua na pressão pelo projeto. Hoje, Tarcísio cumpre agenda em Brasília, mas não há previsão de encontro com Motta.

‌



O governador, contudo, estaria pressionando em prol do projeto nos bastidores. “Tarcísio está construindo caminho para virar candidato. Acho que ele consolidou a candidatura à Presidência”, afirmou o líder do PT.

A ala governista, conforme apurou o R7, agora enxerga chances reais de que a proposta seja votada. “Parece que é um deslocamento da realidade”, afirmou Lindbergh.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp