Cid ri de pergunta, advogado reage e Moraes pede ordem em depoimento no STF Advogado não gostou e se exaltou; Moraes, então, pediu para o advogado se comportar e não tumultuar Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 14/07/2025 - 18h45 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h48 )

Cid ri de pergunta, advogado reage e Moraes pede ordem em depoimento no STF

Durante os depoimentos das testemunhas sobre a tentativa de golpe de Estado, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, riu da pergunta do Jeffrey Chiquini sobre uma suposta reunião ocorrida o dia 19 de novembro. Jeffrey Chiquini é advogado de Filipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais.

O advogado não gostou, se exaltou e perguntou o motivo dele estar rindo. Moraes, então, pediu para o advogado se comportar e não tumultuar.

Mais cedo, Mauro Cid reafirmou que o ex-presidente editou a chamada minuta do golpe para tentar interferir nas eleições de 2022.

Segundo Mauro Cid, Bolsonaro fez alterações no documento. O militar também disse que Filipe Martins seria um dos autores da minuta e estava presente quando Bolsonaro apresentou o texto com os “considerandos” aos comandantes das Forças Armadas.

Na manhã desta segunda, o analista de inteligência Clebson Ferreira de Paula Vieira, que atuou no Ministério da Justiça durante o governo Jair Bolsonaro, afirmou em depoimento que recebeu ordens para produzir análises eleitorais com viés político.

Segundo ele, foi solicitado que cruzasse dados de votação do segundo turno das eleições de 2022 com territórios supostamente dominados por facções criminosas, em especial o Comando Vermelho.

