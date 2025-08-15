CNA responde acusações dos EUA sobre o Brasil e nega ‘práticas desleais’ no comércio Defesa enviada pela confederação diz que práticas adotadas pelo país estão dentro da legalidade Brasília|Do R7, em Brasília 15/08/2025 - 20h09 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h12 ) twitter

Confederação enviou argumentos ao processo do governo dos Estados Unidos contra o Brasil Diego Baravelli/Ministério da Infraestrutura/Arquivo

A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) protocolou, nesta sexta-feira (15), uma resposta técnica ao processo aberto pelo governo dos Estados Unidos sobre as supostas “práticas desleais” do comércio brasileiro.

Segundo a defesa enviada pela CNA, foram apresentados dados e fundamentos que demonstram legalidade das políticas e práticas adotadas pelo Brasil.

A investigação dos EUA aborda seis eixos temáticos, entre eles práticas anticorrupção e desmatamento ilegal.

De acordo com o documento, três dos seis eixos apontados pelos norte-americanos (Tarifas Preferenciais, Acesso ao Mercado de Etanol e Desmatamento ilegal) estão em conformidade.

‌



Sobre o etanol, a nota diz que a política tarifária é transparente, não discriminatória e está em conformidade com a OMC (Organização Mundial do Comércio). Já em relação ao desmatamento, a CNA argumentou que o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCD) e outras políticas resultaram em reduções nos números.

A diretora de Relações Internacionais da CNA, Sueme Mori, afirmou que o agronegócio brasileiro está intrinsicamente ligado ao mercado internacional, tanto para compra de insumos quanto exportações.

‌



“A CNA tem confiança de que a investigação americana comprovará o compromisso não só do agro, mas de toda a economia brasileira no comércio internacional justo e baseado em regras claras”, declara Sueme.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou a abertura da investigação sobre o Brasil no dia 15 de julho.

‌



Segundo a USTR, a medida visa apurar se atos, políticas e práticas do governo brasileiro em áreas como comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e controle de desmatamento ilegal são injustificáveis ou discriminatórios e impõem restrições ao comércio norte-americano.

Uma audiência pública está marcada para 3 de setembro. Como parte do processo, os EUA solicitaram consultas com o governo brasileiro.

Caso a investigação confirme as alegações, o governo dos EUA poderá adotar medidas de retaliação, como novas tarifas ou restrições comerciais.

No último dia 6, entraram em vigor as tarifas de 50% impostas pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros com destino ao país norte-americano.

