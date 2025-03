Daniel Silveira pede ‘saidinha’ de Páscoa a Moraes Defesa argumenta que ex-deputado já cumpriu mais de um sexto da pena e apresenta bom comportamento; decisão cabe a Alexandre de Moraes Brasília|Do Estadão Conteúdo 03/03/2025 - 13h48 (Atualizado em 03/03/2025 - 13h59 ) twitter

Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos Plínio Xavier/Câmara dos Deputados - Arquivo

O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) pediu autorização do STF (Supremo Tribunal Federal) para deixar temporariamente o regime semiaberto e passar a Páscoa com a família. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se autoriza ou não a “saidinha”.

A defesa argumenta que ele já cumpriu mais de um sexto da pena - um dos requisitos previstos na Lei de Execuções Penais para a concessão do benefício. O outro é o bom comportamento, que, segundo seus advogados, ele também já comprovou ao se dedicar ao trabalho e a atividades acadêmicas.

”Durante o período de reclusão, o reeducando dedicou-se de maneira constante ao trabalho e aos estudos conforme se atesta no (e-doc 603/604), desenvolvendo atividades produtivas que contribuíram significativamente para a sua ressocialização”, diz o pedido.

Daniel Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por defender pautas antidemocráticas, como a destituição de ministros do Tribunal e a ditadura militar. O ex-deputado chegou a ser colocado em liberdade condicional, mas voltou a ser preso na véspera do Natal por descumprir o horário de recolhimento domiciliar noturno (de 22h às 6h), estabelecido como contrapartida para a flexibilização do regime de prisão.