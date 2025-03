Entenda o que acontece após denunciados por suposto golpe de Estado responderem ao STF Os 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República têm até o fim desta semana para enviar manifestações Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 03/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/03/2025 - 02h00 ) twitter

Bolsonaro e Braga Netto Marcos Corrêa/PR - 5.2.2021

Os 34 denunciados por um suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022 terão até o fim desta semana para apresentar suas respostas às acusações da PGR (Procuradoria-Geral da República) de terem envolvimento no esquema. As respostas das defesas precisam ser apresentadas até os dias 6 e 7 de março, a depender de quando cada pessoa foi intimada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Após a apresentação das respostas, o relator, ministro Alexandre de Moraes, envia as manifestações à PGR para que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, analise cada resposta.

Depois do parecer do órgão, Moraes libera a ação para a Primeira Turma julgar de forma colegiada se aceita ou recusa a denúncia. A Primeira Turma do STF é formada, além de Moraes, pelos ministros Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Caso a denúncia seja aceita pelo STF, os denunciados se tornam réus e passam a responder penalmente pelas ações na corte.

A partir disso, os processos seguem para a fase de instrução processual, composta por diversos procedimentos para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. Depoimentos, dados e interrogatórios serão coletados neste momento.

Depois, o relator do caso produz um relatório sobre o caso, e na sequência a Primeira Turma julga se condena as pessoas envolvidas no processo.

Quem foi indiciado

Ailton Gonçalves Moraes Barros - ex-major do Exército e advogado Alexandre Rodrigues Ramagem - deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Almir Garnier Santos - ex-comandante da Marinha de abril de 2021 a dezembro de 2022 Anderson Gustavo Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF Ângelo Martins Denicoli - major da reserva do Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira - ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Bernardo Romão Correa Netto - coronel do Exército Carlos Cesar Moretzsohn Rocha - engenheiro especialista em segurança da informação Cleverson Ney Magalhães - coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira - General de Brigada do Exército Fabrício Moreira De Bastos - ex-comandante do 52º Batalhão de Infantaria de Selva em Marabá (PA) Filipe Garcia Martins Pereira - ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República Fernando De Sousa Oliveira - ex-número 2 da Secretaria de Segurança Pública do DF Giancarlo Gomes Rodrigues - subtenente do Exército Guilherme Marques De Almeida - tenente-coronel de Infantaria Hélio Ferreira Lima - tenente-coronel Jair Messias Bolsonaro - ex-presidente da República Marcelo Araújo Bormevet - agente da Polícia Federal Marcelo Costa Câmara - coronel do Exército Márcio Nunes De Resende Júnior - coronel do Exército Mário Fernandes - general da reserva Marília Ferreira De Alencar - ex-subsecretária da SSP-DF Mauro César Barbosa Cid - tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Nilton Diniz Rodrigues - general do Exército Paulo Renato De Oliveira Figueiredo Filho - neto de João Figueiredo, o último general presidente na ditadura militar Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira - general do Exército e ex-ministro da Defesa Rafael Martins de Oliveira - tenente-coronel Reginaldo Vieira de Abreu - coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo - tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior - tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros - tenente-coronel Silvinei Vasques - ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Walter Souza Braga Netto - general da reserva e ex-ministro da Defesa. Também foi candidato a vice-presidente em 2022 Wladimir Matos Soares - policial federal