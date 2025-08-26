Moraes cita ataques de Eduardo ao STF como razão para ampliar vigilância sobre Bolsonaro Moraes expressou preocupação de que Jair Bolsonaro tentasse deixar o país antes do julgamento da ação penal do golpe Brasília|Do R7, em Brasília 26/08/2025 - 19h12 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h13 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Alexandre de Moraes justifica aumento de vigilância sobre Jair Bolsonaro devido a ataques de Eduardo Bolsonaro ao STF.

Investigações da Polícia Federal sugerem atuação coordenada entre Jair e Eduardo para influenciar processos judiciais.

Moraes destaca o risco de fuga de Bolsonaro antes do julgamento do caso de golpe, previsto para 2 de setembro.

Decisão de monitoramento em tempo integral da residência de Bolsonaro foi autorizada, com foco em garantir medidas cautelares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes disse que ataques de Eduardo ao Judiciário demonstram risco de que Bolsonaro tente deixar o país Reprodução/Instagram/@bolsonarosp

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou que a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no exterior foi um dos fatores que levaram à decisão de reforçar o policiamento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

Para Moraes, os constantes ataques de Eduardo ao Judiciário demonstram risco de que Bolsonaro tente deixar o país antes do julgamento da ação penal do golpe, previsto para começar em 2 de setembro. Bolsonaro é réu no caso.

O ministro lembrou que uma investigação da Polícia Federal viu indícios de que Bolsonaro e Eduardo atuaram de forma coordenada para interferir no processo.

A PF concluiu que as condutas de ambos se enquadram nos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ressaltando que a estratégia conjunta visava evitar um desfecho desfavorável para o ex-presidente.

Moraes destacou que, mesmo após ser indiciado pela Polícia Federal pelos crimes, Eduardo Bolsonaro manteve ataques a ministros do Supremo. Essa postura, segundo ele, é uma evidência de que Jair Bolsonaro poderia buscar a fuga como forma de escapar da aplicação da lei penal.

“Como bem ressaltado pela Polícia Federal, identificou-se uma atuação coordenada entre Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro, com a finalidade de coação do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Nesse sentido, as ações incessantes de Eduardo Nantes Bolsonaro, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de Jair Messias Bolsonaro, de modo a se furtar da aplicação da lei penal, notadamente em razão da proximidade do julgamento de mérito da AP 2.668/DF”, escreveu Moraes.

Como será o monitoramento de Bolsonaro

Moraes autorizou nesta terça-feira (26) o reforço do policiamento na casa de Bolsonaro. A decisão prevê monitoramento em tempo integral, a cargo da Polícia Penal do Distrito Federal, para garantir o cumprimento das medidas cautelares já impostas pelo STF.

O ministro determinou que equipes da Polícia Penal façam vigilância contínua do endereço residencial do ex-presidente, mas ressaltou que a atuação não deve ser invasiva.

“O monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança; ficando ao seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem”, decidiu Moraes.

