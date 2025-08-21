‘Futuro dos seus netos é falar inglês’, diz Eduardo em discussão com Bolsonaro sobre 2026 Durante troca de mensagens obtidas pela PF, parlamentar e ex-chefe do Executivo falam sobre eleições gerais do ano que vem Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 10h14 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Deputado Eduardo Bolsonaro ironiza sobre os netos de Jair Bolsonaro falarem inglês.

A conversa entre eles aborda a corrida eleitoral de 2026 e possíveis candidaturas.

Eduardo menciona o governador Tarcísio de Freitas como uma alternativa viável.

Preocupação de Eduardo com a escolha de Tarcísio para a disputa evidencia tensões dentro da família Bolsonaro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bolsonaro e Eduardo discutem sobre cenário eleitoral de 2026 Reprodução/Polícia Federal

Em uma das conversas obtidas pela PF (Polícia Federal), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ironiza ao falar que os netos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-SP) vão falar inglês, em uma alusão ao fato dele e família estarem nos EUA (Estados Unidos da América) desde o começo do ano.

A conversa acontece no âmbito de uma análise dos possíveis cenários para as eleições presidenciais de 2026. O ex-chefe do Executivo compartilha uma pesquisa que mostra que o filho perderia a corrida eleitoral para o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Eduardo, por sua vez, questiona outras possibilidades de candidaturas com apoio do pai.

O nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) é citado por Eduardo. Segundo a PF, com o “tom aparentemente irônico, informa que o político”, “dialoga muito bem”, que iria “anistiar geral” e que o STF (Supremo Tribunal Federal) e “que sempre foi nosso aliado”, não seria “óbice”.

Na sequência, Jair Bolsonaro envia, em resposta, dois áudios que não puderam ser recuperados pela investigação. O ex-presidente também encaminha uma notícia de um veículo de imprensa e questiona o filho quem havia “plantado” essa reportagem.

‌



O texto em questão se referia a uma suposta conversa de Bolsonaro a interlocutores de que o filho não disputaria uma vaga ao Senado em 2026.

Então, Eduardo afirma não saber da informação ou sequer ter visto a matéria. “E não perco para o Lula, dá empate técnico. Há um ano da eleição”, completa o parlamentar na mensagem do dia 24 de junho.

‌



Ação nos EUA

Dias depois, Eduardo questiona se o pai está na sede do Partido Liberal e afirma que uma pessoa, identificada como “Anderson” vai passar no local caso Bolsonaro esteja no prédio, localizado no centro de Brasília.

Mais tarde, o parlamentar envia uma foto, a qual não pode ser recuperada, bem como a seguinte mensagem: “A narrativa de Tarcísio te sucedendo, que já há acordo para isto, está muito forte. Precisamos segurar isso para nos mantermos vivos aqui”.

‌



Para a PF, a preocupação que o atual governador de São Paulo fosse o nome escolhido por Bolsonaro para a disputa eleitoral do ano que vem evidencia a preocupação de Eduardo que “tal fato possa atrapalhar as atividades em execução nos Estados Unidos para coagir e restringir o exercício do órgão de cúpula do poder Judiciário brasileiro.”

Em resposta, o ex-presidente envia um arquivo de áudio, cujo conteúdo não pode ser recuperado.

Perguntas e respostas

Qual foi a ironia feita por Eduardo Bolsonaro em conversa com Jair Bolsonaro?

Eduardo Bolsonaro ironizou que os netos de Jair Bolsonaro vão falar inglês, referindo-se ao fato de que ele e sua família estão nos Estados Unidos desde o início do ano.

Sobre o que eles estavam conversando?

A conversa ocorreu no contexto de uma análise dos possíveis cenários para as eleições presidenciais de 2026. Jair Bolsonaro compartilhou uma pesquisa indicando que Eduardo perderia a corrida eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva, e Eduardo questionou outras possibilidades de candidaturas com o apoio do pai.

Quem foi mencionado como uma possível candidatura?

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi mencionado por Eduardo como uma possível candidatura. Ele fez comentários sobre Tarcísio, afirmando que ele “dialoga muito bem” e que o STF sempre foi um aliado.

O que Jair Bolsonaro fez em resposta a Eduardo?

Jair Bolsonaro enviou dois áudios que não puderam ser recuperados pela investigação e encaminhou uma notícia de um veículo de imprensa, questionando Eduardo sobre quem havia “plantado” essa reportagem.

Qual era o conteúdo da reportagem mencionada?

A reportagem se referia a uma suposta conversa de Bolsonaro com interlocutores sobre a possibilidade de que Eduardo não disputasse uma vaga ao Senado em 2026.

Como Eduardo respondeu a essa informação?

Eduardo afirmou não saber da informação ou ter visto a matéria, e comentou que não perderia para Lula, mencionando que haveria um empate técnico a um ano da eleição.

O que Eduardo perguntou a Jair Bolsonaro posteriormente?

Eduardo questionou se o pai estava na sede do Partido Liberal e informou que uma pessoa chamada “Anderson” passaria pelo local caso Bolsonaro estivesse no prédio em Brasília.

Qual foi a preocupação de Eduardo em relação a Tarcísio de Freitas?

A preocupação de Eduardo era que Tarcísio fosse o nome escolhido por Bolsonaro para a disputa eleitoral, o que poderia atrapalhar as atividades em execução nos Estados Unidos e restringir o exercício do poder Judiciário brasileiro.

O que Jair Bolsonaro enviou em resposta a essa preocupação?

O ex-presidente enviou um arquivo de áudio, cujo conteúdo também não pôde ser recuperado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp